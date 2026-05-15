Prairie Provident Resources legte Quartalsergebnis vor

Prairie Provident Resources hat am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net