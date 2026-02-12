DAX24.820 -0,1%Est506.001 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1860 -0,1%Öl67,59 +0,1%Gold4.981 +1,2%
Vor US-Inflationsdaten: DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Preis attraktiv

Klöckner-&-Co-Aktie unverändert: Aufsichtsrat unterstützt Übernahme durch Worthington

13.02.26 09:32 Uhr
Klöckner-&-Co-Aktie im Übernahmefieber - Vorstand sagt Ja, Aktie unbeeindruckt | finanzen.net

Der Stahlhändler Klöckner & Co empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots des US-Konzerns Wortington Steel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
11,04 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worthington Steel Inc Registered Shs
38,85 EUR -1,15 EUR -2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis für "attraktiv, fair und angemessen", teilte das Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mit. KlöcknerCo (KlöCo) solle weiter unabhängig durch den aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden, es seien keine Standortschließungen oder Entlassungen geplant. Die Angebotsfrist endet am 12. März.

Klöckner hatte im Januar mitgeteilt, man habe sich mit Worthington Steel auf eine Übernahme geeinigt. Die Amerikaner bieten im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots elf Euro je Klöckner-Aktie. Der Wert der Transaktion beläuft sich insgesamt auf rund 2,1 Milliarden Euro. Großaktionär Friedhelm Loh hat seinen Anteil von rund 41,5 Prozent bereits angedient.

Die Aktie von Klöckner & Co. zeigt sich auf XETRA bei 11,04 Euro um ihren Vortagesstand.

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: Klöckner & Co, FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

DatumRatingAnalyst
16.01.2026KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
16.01.2026KlöcknerCo (KlöCo) SellWarburg Research
09.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
08.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
06.11.2025KlöcknerCo (KlöCo) BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
06.10.2025KlöcknerCo (KlöCo) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.12.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
06.11.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
06.10.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
29.09.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
07.08.2025KlöcknerCo (KlöCo) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.01.2026KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
16.01.2026KlöcknerCo (KlöCo) SellWarburg Research
03.11.2022KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
12.10.2022KlöcknerCo (KlöCo) VerkaufenDZ BANK
19.04.2022KlöcknerCo (KlöCo) UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Klöckner & Co (KlöCo) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen