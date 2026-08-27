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Preisanpassung

Tesla-Aktie: Konzern hebt Preise für zwei Cybertruck-Varianten an

Tesla-Aktie: Konzern hebt Preise für zwei Cybertruck-Varianten an

Tesla hat die Preise für zwei Cybertruck-Varianten in den USA angehoben. Betroffen sind die Dual-Motor-Ausführung sowie die Premium-Allradversion des Elektro-Pickups.

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• Tesla erhöht Preise für Cybertruck Dual Motor AWD und Premium AWD um jeweils 5.000 US-Dollar
• Absatzzahlen bleiben wiederholt hinter Musks Zielen zurück
• Anpassung wurde auf der Tesla-Website hinterlegt

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Zwei Cybertruck-Varianten werden teurer

Tesla hat die Preise für einen Teil seiner Cybertruck-Modelle in den USA angehoben. Wie aus der Website des Unternehmens hervorgeht, stieg der Preis für die Dual-Motor-Allradvariante sowie für die Premium-Allradversion um jeweils 5.000 US-Dollar. Damit kostet die Dual-Motor-Version nun 74.990 US-Dollar, die Premium-Variante 84.990 US-Dollar.

Die neuen Preise wurden direkt auf der Tesla-Website hinterlegt und sind im Online-Konfigurator des Unternehmens einsehbar.

Cybertruck kämpft weiter mit schwacher Nachfrage

Der Cybertruck gilt seit seiner Markteinführung als eines der umstritteneren Modelle im Tesla-Portfolio, dessen Absatzzahlen wiederholt hinter den ursprünglichen Zielen von Tesla-Chef Elon Musk zurückgeblieben sind. Vor der aktuellen Preisanhebung hatte Tesla die Preise für den Cybertruck bereits mehrfach im Jahresverlauf angepasst.

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Cyberbeast bleibt von der Preisanhebung ausgenommen

Das Topmodell Cyberbeast bleibt von der Preisanhebung ausgenommen und kostet weiterhin 99.990 US-Dollar. Damit verringert sich der Preisabstand zwischen der Premium-Variante und dem Cyberbeast von zuvor 20.000 auf nun 15.000 US-Dollar.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tesla, Justin Sullivan/Getty Images

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27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Tesla Neutral UBS AG
03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets

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