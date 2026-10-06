DAX 25.428 +0,7%ESt50 6.285 +0,7%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,60 -1,1%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.658 +0,3%Euro 1,1246 +0,2%Öl 98,1 -2,2%Gold 4.157 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Preisanstieg an Italiens Tankstellen trotz Preisdeckel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eni S.p.A.
24.59 EUR 0.16 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen

ROM (dpa-AFX) - In Italien halten einzelne Mineralölkonzerne an ihren selbst gesetzten Preisobergrenzen für Diesel und Benzin fest - mit dem Auslaufen staatlicher Rabatte wird es laut Nachrichtenagentur Ansa an der Zapfsäule nun dennoch etwas teurer.

Werbung

Der Energiekonzern Eni hatte für seine Tankstellen für zunächst 30 Tage ab dem 28. September einen Höchstpreis von 2,19 Euro je Liter Diesel und 1,99 Euro für Benzin festgelegt. Weil aber der Steuerrabatt von rund sechs Cent seitens der Regierung nun weggefallen ist, stiegen die Preise für Diesel auf 2,25 und für Benzin auf 2,05. Eni habe deshalb klargestellt, dass die Preisobergrenze zwar bestehen bleibe, aber die Wiedereinführung der Steuern nicht auffange, berichtet die Ansa.

Die Verbraucherschutzorganisation Codacons kritisierte, dass die Aussetzung der Senkung der Verbrauchsteuer zu ersten Preisanstiegen an den Tankstellen geführt und damit die Welle der Preissenkungen unterbrochen habe, die zuvor mit den freiwilligen Rabatten der Tankstellen zu verzeichnen war.

Nach Eni hatten auch Q8 und Tamoil angekündigt, diesen Monat den Preisdeckel beizubehalten. Die Tankstellenbetreiber waren damit einem Appell der Regierung nachgekommen.

Werbung

Die hohen Preise treffen nicht zuletzt die Landwirte. In Kalabrien protestierten Bauern mit einer Blockade von Tanklastwagen gegen hohe Treibstoffkosten. Auf der Mittelmeerinsel Lampedusa hatten Fischer gegen die hohen Dieselpreise demonstriert. Fischerboote blieben im Hafen, an der Mole hingen Protestbanner./sd/DP/nas

Aktuelle Eni Aktie News

Werbung

Eni Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eni nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:41 Eni Buy UBS AG
24.09.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
14.09.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.