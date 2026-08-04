DAX 26.241 +0,1%ESt50 6.486 -0,0%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,28 -2,0%Nas 26.585 +2,6%Bitcoin 55.626 +0,1%Euro 1,1535 +0,0%Öl 80,4 +1,3%Gold 4.165 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Preisdruck

Ahold Delhaize-Aktie stabil: Schwieriges US-Geschäft

Ahold Delhaize-Aktie stabil: Schwieriges US-Geschäft

Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize bekommt im schwierigen US-Markt weiter Preisdruck zu spüren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
34.40 EUR 0.05 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Anders als noch im ersten Quartal wuchsen die gesamten Konzernerlöse nun allerdings wieder, wenn auch nur leicht im Jahresvergleich um 0,3 Prozent auf 23,2 Milliarden Euro. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge fiel zwar leicht auf 3,9 Prozent, lag aber wie der Umsatz im Rahmen der Analystenerwartungen. Die im EuroStoxx 50 notierte Ahold Delhaize-Aktie steigt an der EURONEXT zeitweise 0,12 Prozent auf 34,43 Euro.

Werbung

Der Gewinn unter dem Strich sank um gut 4 Prozent auf 526 Millionen Euro. Während die Niederländer die bereinigte operative Marge im Europa-Geschäft steigern konnten, sank diese im insgesamt größeren US-Geschäft. Zwar stieg auch in den USA der Umsatz zu konstanten Wechselkursen, jedoch blieb er hinter den Erwartungen zurück. Der Konzern senkte die Preise für viele Produkte, um Kunden in die Läden zu locken.

"In den USA haben wir unsere Wettbewerbsposition in einem Umfeld gestärkt, in dem Preis-Leistungs-Verhältnis und Komfort für die Kunden weiterhin oberste Priorität haben", sagte Konzernchef Frans Muller laut Mitteilung. "Gleichzeitig haben wir gezielte Preismaßnahmen ergriffen." Damit will das Unternehmen Marktanteile gewinnen in Zeiten trägeren Umsatzwachstums.

So bleibe das Umfeld schwierig, angesichts niedrigerer Eierpreise, Preisänderungen für Medikamente durch den sogenannten Inflation Reduction Act der US-Regierung sowie Kürzungen beim Lebensmittelbeihilfe-Programm in den Vereinigten Saaten. Die Geschäftsziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Muller. So soll die bereinigte operative Marge rund 4 Prozent erreichen.

/mis/err/zb

ZAANDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Koen van Weel/AFP/Getty Images

Aktuelle Ahold Delhaize (Ahold) Aktie News

Werbung

Ahold Delhaize (Ahold) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:01 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform RBC Capital Markets
23.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research