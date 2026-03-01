DAX23.034 +1,8%Est505.674 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3700 +3,5%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.472 +1,2%Euro1,1602 -0,1%Öl98,53 -1,4%Gold4.564 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Asiens Börsen höher -- Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
Abra-Aktie vor Börsengang: Krypto-Plattform plant SPAC-Deal an der NASDAQ Abra-Aktie vor Börsengang: Krypto-Plattform plant SPAC-Deal an der NASDAQ
Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Preise für Wohnimmobilien im vierten Quartal gestiegen

25.03.26 08:29 Uhr

DOW JONES--Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im vierten Quartal 2025 um durchschnittlich 3,0 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2024 gestiegen. Damit erhöhten sich die Wohnimmobilienpreise zum fünften Mal in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal. Im dritten Quartal 2025 hatte der Anstieg im Vorjahresvergleich nach revidierten Daten bei 3,1 Prozent gelegen. Gegenüber dem dritten Quartal 2025 erhöhten sich die Preise für Wohnimmobilien im vierten Quartal 2025 um 0,1 Prozent. Im Jahresdurchschnitt 2025 stiegen die Preise um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Wer­bung

Im vierten Quartal 2025 kosteten Wohnimmobilien in allen Regionen Deutschlands im Durchschnitt mehr als im Vorjahresquartal. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sind im vierten Quartal 2025 ebenfalls in allen betrachteten Regionen gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

In den sieben größten Städten Deutschlands (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf) stiegen die Preise für Eigentumswohnungen um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (minus 1,6 Prozent zum Vorquartal). In kreisfreien Großstädten außerhalb der Top-7-Metropolen verteuerten sich Wohnungen im Vergleich zum Vorjahresquartal um durchschnittlich 4,8 Prozent (minus 0,1 Prozent zum Vorquartal). In dünn besiedelten ländlichen Kreisen zahlten Käuferinnen und Käufer von Eigentumswohnungen 5,4 Prozent mehr als im Vorjahresquartal (plus 2,6 Prozent zum Vorquartal).

Im Jahresdurchschnitt 2025 sind die Preise für Wohnimmobilien nach vorläufigen Ergebnissen um 3,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2024 gestiegen. In den Jahren 2024 und 2023 waren die Jahresdurchschnittspreise im Vorjahresvergleich noch gesunken: Während 2024 die Preise durchschnittlich um 1,5 Prozent niedriger waren als im Vorjahr, kosteten 2023 Wohnimmobilien durchschnittlich 8,4 Prozent weniger als noch 2022. Zuletzt war der Jahresdurchschnitt 2022 um 6,1 Prozent gegenüber 2021 angestiegen.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2026 03:29 ET (07:29 GMT)