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Preise sinken weiter

Swiss Re-Aktie volatil: Gewinnplus dank geringerer Schäden

Swiss Re-Aktie volatil: Gewinnplus dank geringerer Schäden

Der Rückversicherer Swiss Re hat im ersten Halbjahr überraschend stark von geringen Großschäden profitiert.

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Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar und damit neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Swiss-Re-Chef Andreas Berger sieht den Konzern damit auf gutem Weg zum Jahresgewinnziel von mindestens 4,5 Milliarden Dollar. Im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und AXA musste die Swiss Re jedoch einen weiteren Preisrückgang hinnehmen.

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So verbuchte die Swiss Re bei der Vertragserneuerung zum Juni und Juli im Schaden- und Unfallgeschäft einen nominalen Preisrückgang von 1,2 Prozent. Einschließlich der Inflation und veränderter Risiken sanken die Preise unter dem Strich sogar um 5,3 Prozent.

Im Schweizer Handel an der SIX zeigt sich die Swiss Re-Aktie am Donnerstag zeitweise unentschlossen und schwankt mit wechselnden Vorzeichen um ihren Vortagesschluss.

/stw/mis

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Swiss Re, Swiss Re

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DatumRatingAnalyst
09:16 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.