DAX 25.254 +0,1%ESt50 6.242 +0,1%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,72 -3,7%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.307 -0,1%Euro 1,1217 -0,1%Öl 100,7 +0,4%Gold 4.122 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Preise von E-Autos und Verbrennern nähern sich wieder an

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
54.48 EUR 0.02 EUR 0.04 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.35 EUR 0.47 EUR 1.17 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43.06 EUR -0.32 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
Tesla
340.00 EUR 10.30 EUR 3.12 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
68.78 EUR 1.12 EUR 1.66 %
Charts | News | Analysen

BOCHUM (dpa-AFX) - Die Anschaffungspreise von Verbrennern und E-Autos nähern sich einer Studie zufolge wieder an. Beim Vergleich der beliebtesten Modelle waren reine Stromer im September im Durchschnitt 2.124 Euro teurer als Verbrenner. Der Preisabstand sank im Vergleich zum August um 125 Euro, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer berechnet hat.

Werbung

Verglichen wurden jeweils die 25 meistverkauften Verbrenner- und E-Modelle in Deutschland. Im Dezember 2025 lag der Aufpreis bei noch 1.328 Euro, stieg bis Juli aber auf einen Wert von 2.363 Euro, wie aus der regelmäßigen Marktstudie des privaten "Center Automotive Research (CAR)" hervorgeht. Der Aufpreis für Stromer im September lag trotz der Annäherung also noch fast 800 Euro über dem Dezember-Wert. Aber: Im langjährigen Vergleich ist das immer noch relativ niedrig. Im Oktober 2024 lag der Preisabstand bei mehr als 6.500 Euro, in den Anfängen der Elektromobilität waren es teils 15.000 Euro.

Dudenhöffer erklärte den Anstieg bis Juli mit einem günstigen Marktumfeld für E-Autos. Sie sind ihm zufolge wegen der hohen Spritpreise und der staatlichen Prämie attraktiv. Eine zusätzliche Verkaufsförderung erscheine aus Sicht der Hersteller nicht notwendig, teilte er damals mit.

Das wird nun offenbar von einer anderen Entwicklung überdeckt. Zuletzt sind die Rabatte bei den 25 meistverkauften Stromern nämlich wieder gestiegen. Im September lag der durchschnittliche Preisnachlass bei 17,9 Prozent - nach 17,4 Prozent im Vormonat. Das Institut führt die höheren Rabatte auch auf neue und günstigere E-Modelle auf dem Markt zurück. Der ID. Polo und weitere neue E-Autos aus dem VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern erhöhen Dudenhöffer zufolge den Preisdruck auf ältere vollelektrische Kleinwagen. Der Experte ging davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten noch verstärken dürfte.

Werbung

CAR vergleicht sogenannte Transaktionspreise: Listenpreise abzüglich der im Internet und bei Vermittlern ermittelten Rabatte. Die Angaben stützen sich dem Institut zufolge außerdem auf Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes. Die staatliche Kaufprämie für E-Autos ist in dem Preisvergleich hingegen nicht berücksichtigt./jwe/DP/zb

Aktuelle Volkswagen (VW) vz. Aktie News

Werbung

Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.