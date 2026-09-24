Henkel-Aktie nimmt erneut Anlauf auf die 50-Tage-Linie – Impulse durch H.B. Fuller

Preisentwicklung

24.09.26 10:21 Uhr

Die Aktien von Henkel sind am Donnerstag nochmals an ihre 50-Tage-Linie gestiegen.

Hier war die jüngste Erholung der Papiere der Düsseldorfer bereits am Dienstag abgeebbt. Zuletzt ging es für die Papiere von Henkel vz um 0,83 Prozent nach oben auf 74,88 Euro.

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Für frischen Wind sorgten die Geschäftszahlen des US-Branchenrivalen H B Fuller, dessen Papiere vorbörslich via 0,92 Prozent verloren auf 49,75 US-Dollar.

UBS-Experte Guillaume Delmas sah beim US-Konzern eine bessere Preisentwicklung als im Vorquartal und eine deutliche Steigerung der Bruttomarge. Er zog daraus positive Rückschlüsse auf das Geschäft der Deutschen.

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FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)