AXA-Aktie: Versicherungskonzern steigert im 3. Quartal Gewinne

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Nach US-Zinsentscheid: DAX schließt im Minus -- Wall Street nach Fed-Zinsentscheid im Plus -- Airbnb macht mehr Gewinn -- Vonovia, TeamViewer, Twitter, AMD, adidas, Novo Nordisk im Fokus

Walgreens Boots Alliance, Walmart und CVS Health: Apothekenketten zahlen wohl Milliarden in Opioid-Vergleich. Südzucker hebt seine Jahresziele erneut an. ams OSRAM erleidet Gewinnrückgang. Talanx: Türkei-Geschäft mit Zukauf und Joint Venture ausgebaut. Katar will Beteiligung an Credit Suisse offenbar noch ausbauen. Vestas passt Prognose nach unten an. GSK verdient mehr und hebt Prognose an.