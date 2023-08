NORMA-Aktie erholt sich leicht: NORMA Group steigert Profitabilität dank höherer Nachfrage aus Autobranche

Preiserhöhungen

Der Verbindungstechnik-Spezialist NORMA Group ist im zweiten Quartal dank einer anziehenden Nachfrage aus der Automobilindustrie und Preiserhöhungen gewachsen.

Eine geringere Nachfrage im Bereich Wassermanagement konnte so mehr als wettgemacht werden, wie das im SDAX notierte Unternehmen NORMA Group am Dienstag in Maintal mitteilte. Auch blieb mehr vom Umsatz als bereinigter operativer Gewinn hängen als vor einem Jahr. Die Jahresziele bestätigte der Konzern. Um das Unternehmen profitabler zu machen, hatte die NORMA Group ein Effizienz- und Wachstumsprogramm gestartet.

Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 324 Millionen Euro zu. Aus eigener Kraft - also bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen - wuchs das Unternehmen um vier Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) stieg von April bis Juni um 21,2 Prozent auf gut 27 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 7 Prozent im Vorjahr auf 8,4 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 10,6 Millionen Euro - nach 10,0 Millionen Euro im Vorjahr.

Norma erholen sich nach Zahlen

Nach Geschäftszahlen zum zweiten Quartal haben Aktien von NORMA Group am Dienstagmorgen einen Satz zurück über ihre 50-Tage-Linie gemacht. Die Papiere des Autozulieferers erholten sich via XETRA noch um zeitweise 2,48 Prozent auf 16,09 Euro, nachdem sie am Morgen noch um über 9 Prozent gestiegen waren. Baader-Experte Peter Rothenaicher sah die Erwartungen durch den soliden Bericht zumindest voll erfüllt, teilweise auch übertroffen. Die Aktien hält er für massiv unterbewertet, gerade nach der jüngsten Korrektur. Vom Jahreshoch im März bei 26,72 Euro waren Norma zuletzt bis auf 15,05 Euro abgetaucht und damit für das Gesamtjahr sogar deutlich ins Minus gerutscht. Aktuell liegen sie wieder etwa auf Startniveau.

Baader Bank lässt Norma Group nach Zahlen auf 'Add'

Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group (NORMA Group SE) nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Bericht des Autozulieferers zum zweiten Quartal sei solide und habe seine Schätzungen getroffen und teilweise auch übertroffen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Es gebe inzwischen wieder etwas "Licht am Horizont". Die Zahlen seien charakterisiert durch ein moderates Wachstum aus eigener Kraft heraus. Zudem seien die Jahresziele bestätigt worden.

