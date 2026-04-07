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Preiskampf bei GLP-1

Aktien im Fokus: Novo Nordisk unterbietet Eli Lilly - Wegovy HD günstiger als Zepbound

08.04.26 15:35 Uhr
Aktien von Novo Nordisk und NYSE-Titel Eli Lilly im Fokus: Wegovy HD startet günstiger - Kampf um Marktanteile verschärft sich | finanzen.net

Novo Nordisk bringt eine hochdosierte Wegovy-Variante zu einem niedrigeren Preis als Eli Lillys Zepbound auf den Markt. Der Wettbewerb dürfte damit weiter an Intensität gewinnen.

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• Preis für Wegovy HD liegt unter Preis vergleichbarer Dosierungen von Zepbound
• Novo Nordisk und Eli Lilly kämpfen um Marktanteile
• Analyst erwartet weiter intensiven Wettbewerb

Hochdosierte Wegovy-Variante günstiger als Zepbound

Novo Nordisk hat im Wettbewerb mit Eli Lilly einen neuen Schritt unternommen und eine hochdosierte Variante seines GLP-1-Medikaments Wegovy zu einem günstigeren Preis eingeführt, wie MarketWatch berichtet. Die neue Version koste für Selbstzahler monatlich 399 US-Dollar und liege damit 50 Dollar unter dem Preis vergleichbarer Dosierungen von Eli Lillys Zepbound, die bei 449 US-Dollar liegen.

Beide Unternehmen konkurrieren intensiv im wachsenden Markt für GLP-1-basierte Medikamente, die sowohl bei Adipositas als auch bei Typ-2-Diabetes eingesetzt werden. Neben Injektionen bieten sie mittlerweile auch Tabletten an. Diese Wirkstoffklasse hat die Behandlung von Übergewicht grundlegend verändert und wird inzwischen auch für weitere Anwendungsgebiete erforscht.

Harter Kampf um Marktanteile

Die neue Variante Wegovy HD wurde erst kürzlich von der FDA zugelassen und enthält mit 7,2 mg pro Dosis eine deutlich höhere Wirkstoffmenge als die bisherige Höchstdosis von 2,4 mg. Dennoch bleibt der Wettbewerb anspruchsvoll: Das Konkurrenzprodukt Zepbound erreicht seit seiner Einführung eine maximale Dosierung von 15 mg und gilt als wirksamer, was als möglicher Grund für dessen stärkere Marktposition gesehen wird.

Analyst Evan David Seigerman von BMO Capital Markets erwartet laut MarketWatch daher weiterhin einen intensiven Wettbewerb. Trotz verbesserter Wirksamkeit dürfte es für Novo Nordisk schwierig bleiben, Marktanteile zurückzugewinnen und seine Position im GLP-1-Segment auszubauen.

Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly im Fokus

An der Börse in Dänemark notieren die Aktien von Novo Nordisk am Tag nach der Einführung zeitweise mit einem Plus von 3,3 Prozent bei 242,85 DKK, während die Papiere von Eli Lilly im NYSE-Handel um 0,61 Prozent auf 936,79 US-Dollar zulegen.

Die Novo Nordisk-Aktie hat seit Jahresbeginn bis zum Handelsschluss am Dienstag rund 28 Prozent an Wert verloren. Innerhalb der letzten zwölf Monate beläuft sich das Minus gar auf rund 46 Prozent. Im Vergleich dazu verlor die Eli Lilly-Aktie seit Jahresbeginn rund 13 Prozent an Wert. Innerhalb der letzten zwölf Monate zeigt sich mit einem Plus von rund 29 Prozent jedoch eine positive Entwicklung.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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