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Preisrückgang

Hannover Rück-Aktie im Minus: Prognose trotz Gewinnrückgang bestätigt

Hannover Rück-Aktie im Minus: Prognose trotz Gewinnrückgang bestätigt

Die Hannover Rück hat im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang verzeichnet.

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Aktien
Hannover Rück
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Der Rückversicherer schnitt aber besser ab als erwartet und bestätigte die Jahresprognose.

Im zweiten Quartal sank der Nettogewinn des DAX-Konzerns um 17 Prozent auf 695 Millionen Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 682 Millionen gerechnet.

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Im ersten Halbjahr stieg der Gewinn um 7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Das EBIT ging im Quartal bei einem stabilen Rückversicherungsumsatz um knapp 10 Prozent auf 961 Millionen Euro zurück. Auch hier schnitt der Konzern etwas besser ab als erwartet. Das Kapitalanlageergebnis kletterte um 38 Prozent auf 648 Millionen Euro.

Für 2026 strebt die Hannover Rück weiterhin einen Nettogewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro an nach 2,64 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Analystenkonsens sieht den Gewinn bei 2,77 Milliarden Euro.

Hannover Rück mit weiter sinkenden Preisen in Vertragserneuerung

Die Hannover Rück hat in den Erneuerungsrunden zum 1. Juni und 1. Juli einen erneuten Preisrückgang verzeichnet. Die Preise sanken inflations- und risikoadjustiert um 4,5 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte.

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Das Volumen stieg um 12,3 Prozent. Zum Juni und Juli erneuerte die Hannover Rück Teile des Nordamerikageschäfts, insbesondere Naturkatastrophenrisiken, sowie Geschäft aus Australien und Neuseeland und im Bereich Kredit und Kaution.

Im XETRA-Handel steht die Hannover Rück-Aktie zeitweise bei 249,40 Euro und damit 0,40 Prozent tiefer.

DOW JONES

Bildquellen: Hannover Rück

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DatumRatingAnalyst
10:51 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.