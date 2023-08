NASDAQ-Titel Tesla-Aktie vorbörslich unter Druck: Tesla lanciert abgespecktes Model S und Model X in Nordamerika

Preissenkungen

Die Tesla-Aktie gerät am Dienstag in den Blick der Anleger.

Tesla-Aktien gaben vor dem NASDAQ-Handelsstart zeitweise um 0,57 Prozent auf 238,40 US-Dollar nach. Der Elektroautobauer bringt zwei abgespeckte Versionen seiner Model S- und -X-Fahrzeuge in den USA und Kanada auf den Markt. Damit senkte er inmitten eines zunehmend stärkeren Wettbewerbs den Preis um 10.000 Dollar. "Das kommt nur einen Tag, nachdem Tesla den Preis der Model Y-Varianten in China gesenkt hat, nachdem die Auslieferungen dort im Juli auf den tiefsten Stand in diesem Jahr gefallen sind", konstatiert Marktanalystin Susannah Streeter von Hargreaves Landsdown. "Elektroautos von Konkurrenten wie BYD sind zu deutlich geringeren Preisen erhältlich als ein Tesla, was der US-Autobauer als Risiko für das Umsatzwachstum in dieser wichtigen Wachstumsregion ansieht."

NEW YORK (dpa-AFX)