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Preissprung

Netflix dreht in den USA an der Preisschraube - droht die nächste Verteuerung in Deutschland? Aktie unbeeindruckt

27.03.26 15:19 Uhr
Preisschock bei Netflix in den USA - wann trifft es Deutschland? Aktie an der NASDAQ kaum verändert | finanzen.net

Netflix erhöht erneut die Preise in den USA über alle Tarife hinweg. In Deutschland bleiben die Kosten vorerst stabil - wie lange noch?

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• Netflix hebt Preise in den USA um bis zu 2 US-Dollar an
• Deutschland bislang ohne Anpassung, Preise seit zwei Jahren stabil
• Analysten sehen weiter Aufwärtspotenzial für die Aktie

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Netflix erhöht Preise in den USA erneut

Für US-Kunden wird Netflix teurer. Wie CNBC berichtet, hat der Streaming-Konzern seine Preise über alle Abo-Stufen hinweg angehoben. Das werbefinanzierte Modell kostet nun 8,99 US-Dollar im Monat, das Standard-Abo 19,99 US-Dollar und das Premium-Angebot 26,99 US-Dollar.

Auch Zusatznutzer sind betroffen. Für zusätzliche Mitglieder außerhalb des Haushalts verlangt Netflix künftig bis zu 9,99 US-Dollar monatlich. Die Maßnahme kommt nicht überraschend. Laut CNBC verweist das Unternehmen seit Jahren darauf, dass höhere Preise notwendig seien, um neue Inhalte zu finanzieren. Der Konzern investiert massiv, unter anderem in Live-Events und neue Formate wie Video-Podcasts.

Preise als zentraler Wachstumstreiber

Die Strategie dahinter ist klar. Laut MarketWatch spielen Preiserhöhungen eine zunehmend wichtige Rolle für das Wachstum, da der US-Markt bereits stark erschlossen ist.

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MarketWatch geht davon aus, dass zusätzliche Abonnenten künftig weniger stark zum Umsatzwachstum beitragen werden. Stattdessen rücken Preisanpassungen in den Mittelpunkt. Für 2026 erwartet Netflix einen Umsatz zwischen 50,7 und 51,7 Milliarden US-Dollar, getragen von steigenden Preisen, mehr Nutzern und einem deutlich wachsenden Werbegeschäft.

Gleichzeitig sehen die Analysten auch Grenzen. Eine zu schnelle Abfolge von Preiserhöhungen könnte dazu führen, dass mehr Nutzer in günstigere, werbefinanzierte Modelle wechseln. Das würde die Erlöse pro Kunde unter Druck setzen.

Deutschland noch verschont

In Deutschland hat Netflix bislang nicht nachgezogen. Wie heise online berichtet, wurden die Preise hier zuletzt vor rund zwei Jahren angepasst.

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Aktuell kostet das Standard-Abo mit Werbung fünf Euro pro Monat, das werbefreie Modell liegt bei 14 Euro und das Premium-Abo 20 Euro im Monat. Verglichen zu der Preisentwicklung in den Vereinigten Staaten wirkt das weiterhin moderat. Genau das könnte mittelfristig zum Thema werden. Eine Anpassung in Europa ist zwar nicht angekündigt, erscheint aber angesichts der Entwicklung in den USA durchaus möglich.

So reagieren Anleger und Analysten

An der Börse sorgt die Preiserhöhung bislang nicht für Unruhe. Die Netflix-Aktie legte tags zuvor um 1,13 Prozent auf 93,32 US-Dollar zu und zeigt sich am Freitag kaum verändert. Im NASDAQ-Handel geht es zeitweise um rund moderate 0,54 Prozent auf 93,84 US-Dollar nach oben. Seit Jahresbeginn schlägt nur ein zartes Plus zu Buche.

Der Blick auf die Analysten zeichnet ein klares Bild. Laut TipRanks empfehlen 31 von 40 Experten die Aktie zum Kauf, während 9 zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 115,28 US-Dollar und signalisiert ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent.

Die Kombination aus steigenden Preisen und wachsendem Werbegeschäft bleibt damit ein zentraler Treiber für die Bewertung des Unternehmens.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Netflix, jejim / Shutterstock.com

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02.03.2026Netflix Equal WeightBarclays Capital
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11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

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