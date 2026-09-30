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Preissteigerung

Deutsche Inflation steigt im September wie erwartet

Deutsche Inflation steigt im September wie erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im September wie erwartet zugenommen.

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 3,3 (August: 2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das entsprach genau der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte.

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Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex erhöhte sich um ebenfalls 0,6 und 3,3 (2,9)Prozent. Erwartet worden waren Raten von 0,6 und 3,2 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie betrug 2,4 (2,4), Waren verteuerten sich mit einer Jahresrate von 3,8 (3,0) Prozent, darunter Energie um 14,9 (10,5) und Nahrungsmittel um 0,4 (0,1) Prozent. Dienstleistungen kosteten 2,7 (2,8) Prozent mehr als im September 2025.

DOW JONES

Bildquellen: Claudio Divizia/Fotolia, esfera / Shutterstock.com

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