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Preisuntergrenze

WACKER CHEMIE-Aktie von Bericht über Polysilizium-Pläne der USA angetrieben

WACKER CHEMIE-Aktie von Bericht über Polysilizium-Pläne der USA angetrieben

Die Aussicht auf Klarheit für die US-Geschäfte mit dem Chip- und Solarindustrie-Grundstoff Polysilizium hat den Aktienkurs von WACKER CHEMIE am Mittwoch angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
95.00 EUR 4.75 EUR 5.26 %
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Die WACKER CHEMIE-Papiere gewannen via XETRA am Vormittag mehr als 6 Prozent auf 96,05 Euro.

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Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben, dass die US-Regierung die Einführung einer Preisuntergrenze sowie von Zöllen für Polysilizium und verwandte Produkte vorbereitet. Die Entscheidung werde noch in diesem Monat erwartet.

/mis/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: WACKER Chemie

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
04.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
30.07.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.