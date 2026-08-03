WACKER CHEMIE-Aktie von Bericht über Polysilizium-Pläne der USA angetrieben
Die Aussicht auf Klarheit für die US-Geschäfte mit dem Chip- und Solarindustrie-Grundstoff Polysilizium hat den Aktienkurs von WACKER CHEMIE am Mittwoch angetrieben.
Werte in diesem Artikel
Die WACKER CHEMIE-Papiere gewannen via XETRA am Vormittag mehr als 6 Prozent auf 96,05 Euro.
Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben, dass die US-Regierung die Einführung einer Preisuntergrenze sowie von Zöllen für Polysilizium und verwandte Produkte vorbereitet. Die Entscheidung werde noch in diesem Monat erwartet.
/mis/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: WACKER Chemie
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WACKER CHEMIE Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.