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Preisverfall im Kerngeschäft: Munich Re kappt Umsatzziel für 2026

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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
510.00 EUR -11.20 EUR -2.15 %
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) bekommt den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und AXA deutlich zu spüren. Nach weiteren Abschlägen bei der jüngsten Vertragserneuerung kappt Vorstandschef Christoph Jurecka seine Umsatzprognose für das laufende Jahr: In der Rückversicherungssparte dürfte der Umsatz mit 38 Milliarden Euro 2 Milliarden niedriger ausfallen als bisher gedacht. Für den gesamten Konzern geht Jurecka nun von 62 Milliarden statt 64 Milliarden Euro aus.

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"Auf Geschäft, für das wir keine risikoadäquaten Preise erhalten, verzichten wir bewusst", sagte der Manager der Vorlage der Quartalsbilanz am Freitag. Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken musste die Munich Re bei der jüngsten Vertragserneuerung im Juli einen Preisrückgang von 5,5 Prozent hinnehmen. Daher fuhr sie ihr Geschäftsvolumen um 9,1 Prozent zurück.

Im zweiten Quartal profitierte der Rückversicherer hingegen von sehr geringen Großschäden im Schaden- und Unfallgeschäft und glänzenden Geschäften mit Aktien. Unter dem Strich verdiente er dadurch - wie bereits vorab gemeldet - rund 2,2 Milliarden Euro und damit über sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Jurecka sieht die Munich Re daher "auf sehr gutem Weg" zu ihrem geplanten Jahresgewinn von 6,3 Milliarden Euro./stw/zb

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13:16 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
10:21 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:01 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.