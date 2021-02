Der Big Mac Index 2021

Platz 21: Das Ranking

Der Big Mac Index vergleicht die Preise des Big Mac in verschiedenen Ländern der Erde. Da der beliebte Burger an jedem Fleck der Welt in der gleichen Größe und Zusammensetzung angeboten wird, kann durch die unterschiedlichen Preise eine gute Grundlage geboten werden, um die Kaufkraftunterschiede der Länder zu vergleichen. Im Ranking werden jeweils die zehn Länder mit den billigsten und den teuersten Big Macs vorgestellt, deren Preise in US-Dollar umgerechnet wurden. Stand des Rankings ist der 20. Januar 2021.

Quelle: The Economist, Bild: PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images