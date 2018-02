Finanzen-Nacht: Das sind die Gewinner der Goldenen Bullen

€uro am Sonntag

Bildquellen: Axel Griesch für Finanzen Verlag, Griesch Vernillo

Im Rahmen der "Finanzennacht 2018" hat der Finanzen Verlag am Freitag, 2. Februar 2018, in München zum 25. Mal die GOLDENEN BULLEN für herausragende Leistungen in der Finanzwirtschaft verliehen. Mehr als 500 geladene Gäste aus Wirtschaft und Medien feierten die Preisträger. Insgesamt wurden die beliebten Auszeichnungen, die, in 13 Kategorien vergeben., der Vorstandschef vonwurde zum "" gekürt. Mit Ploss an der Spitze hat Infineon das von Skandalen belastete Image abgelegt. Megatrends, wie alternative Antriebe, autonomes Fahren, Industrie 4.0 und die Energiewende, brachten den bestens aufgestellten Chipkonzern voran. Anleger freuen sich über hohe Kurszuwächse - und Ploss über einen GOLDENEN BULLEN.von Shareholder Value Management wurde zum "" gekürt. Mit seinem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen stellte Fischer viele seiner Konkurrenten in den Schatten. Die ständige Anpassung der Aktienquote sowie die Titelauswahl streng nach Value-Aspekten sind für die kontinuierlich gute Leistung des Fonds verantwortlich.wird erstmals "". Die Fondstochter der Sparkassen-Gruppe punktet mit der besten Produktpalette unter den großen Fondsanbietern in Deutschland., Geschäftsführer der Deka Investment, nahm den GOLDENEN BULLEN entgegen.Zum vierten Mal in Folge gewinntdas Rennen um die "". Die Fondsmanager des französischen Hauses setzen nach wie vor auf Qualitätsaktien, die langfristig und überdurchschnittlich stark wachsen., Geschäftsführer COMGEST, nahm den Preis entgegen.Die "", der, ist ein Gemeinschaftswerk der Monega Kapitalanlagegesellschaft, der Staud Research GmbH und der Greiff capital management AG. Deutschlands führender Charttechniker Wieland Staud setzt in seinem ersten Fonds auf die jeweils 30 besten Titel aus den insgesamt 60 DAX- und Dow-Jones-Werten sowie auf Marktphasen mit ausgezeichnetem Chance-Risiko-Verhältnis.nahm den GOLDENEN BULLEN für die Fondsinnovation des Jahres entgegen.Das Kopf-an-Kopf-Rennen um das "" hat, Tochter des US-amerikanischen Indexfondspioniers State Street Global Advisors, für sich entschieden. Schwerpunkte des Produktangebotes von SPDR liegen in den Bereichen Anleihen, Sektoren und Smart Beta. Überreicht wurde der GOLDENE BULLE an Deutschland-Chefwurde als "" ausgezeichnet. Seit Jahren baut BNP Paribas seinen Marktanteil im Derivategeschäft in Deutschland. Das Zertifikatehaus besticht neben seiner Zuverlässigkeit durch gute Handelsqualität, überzeugenden Service und breite Produktpalette. Mitverantwortlich dafür ist, Head Exchange Traded Solutions.Der GOLDENE BULLE für die "" wurde an, Leiter Privatkunden Haftpflicht- und Sachversicherungen der, überreicht. Der Schutzbriefist konzipiert für Häuser und Wohnungen, die mit dem Smart-Home-System der Deutschen Telekom ausgestattet sind. Versichert sind Schäden durch Feuer und Rauch auch Wasserschäden und Einbrüche. In allen Fällen sorgt ERGO auch dafür, dass Feuerwehr, Polizei und Handwerker verständigt werden.Viele Berufsgruppen bekommen nur sehr teuren Schutz gegen Berufsunfähigkeit oder gar keinen. Das "der, eine 100-Prozent-Tochter der VOLKSWOHL BUND Versicherungen, bietet ein innovatives Konzept und zahlt, wenn bestimmte Fähigkeiten oder Funktionen verloren gehen., Mitglied des Vorstands der Dortmunder Lebensversicherung nahm den Preis entgegen.Der Goldene Bulle für "" zeichnet Ideen und Produkte aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft aus, die dem "Buzzword" Digitalisierung Leben einhauchen und obendrein den Kundennutzen verbessern. In diesem Jahr geht der Preis an "", einen besonders innovativen Ansatz der, der digitale Werkzeuge, wie Handyfoto oder digitale Bilderkennung in die Kundenkommunikation der Sachversicherung integriert. Überreicht wurde der Preis an, Mitglied der Geschäftsführung.Die deutsch-französische Privatbankgewinnt zum dritten Mal in Folge den Titel "". ODDO BHF setzte sich gegen 20 Institute durch, die beim Private-Banking-Test, den das Magazin €uro zusammen mit dem Institut für Vermögensaufbau durchgeführt hatte, bewertet wurden., Regionalleiter Nord/West des Private Wealth Management nahm den Goldenen Bullen entgegen.Die 15. Auflage des Wettbewerbs "" gewinnt in diesem Jahrvon der Stuttgarter. Bei diesem Wettbewerb stellen 22 ausgewählte Vermögensverwalter ein ausgewogenes Depot aus elf Fonds zusammen. Der Portfolio-Mix, der am Jahresende am besten performt hat, gewinnt." ist, geschäftsführender Gesellschafter von. Mit Top-Platzierungen im Depot- und Wissensteil setzte er sich bereits zum zweiten Mal nach 2010 unter 350 Teilnehmern durch.