Premier Polyfilm stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

11.10.26 06:35 Uhr

Premier Polyfilm hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 INR gegenüber 0,760 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,03 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 736,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net