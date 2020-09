Presesstimme: 'Badisches Tagblatt' zur CDU

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zur CDU:

"Man darf bezweifeln, dass die Öffentlichkeit an den Zuckungen und Wortmeldungen der Kandidaten so großen Anteil nimmt. Denn irgendwann wird der neue Parteichef feststehen, und die Union wird sicher auch einen Kanzlerkandidaten benennen. Dann ist vor der Bundestagswahl noch genug Zeit, den Kandidaten auf seine Tauglichkeit hin abzuklopfen. Bis dahin kann man die Partei mit ihrer internen Chefsuche getrost allein lassen und muss nicht jede Handlung und jeden Halbsatz nach Taktik und Chancen bewerten. Wenn Berliner Journalisten den Druck auf die CDU erhöhen, sie möge doch das Spiel abpfeifen und die Drei mögen sich auf einen einigen, ist das große Heuchelei, weil man vom Beobachten des Spiels lebt und das Interesse am Dreikampf durch Belanglosigkeiten stets am Köcheln hält."/yyzz/DP/he