Presidio Production Company Registered A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Presidio Production Company Registered A hat am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Presidio Production Company Registered A ein Ergebnis je Aktie von 0,070 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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