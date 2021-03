Press Release: Nestle: Nestlé closes the sale of Nestlé Waters North America brands

This press release is also available in Français (pdf)

and Deutsch (pdf)

Vevey, March 31, 2021

Nestlé closes the sale of Nestlé Waters North America brands

Nestlé S.A. today announced the closing of the sale of Nestlé

Waters North America brands to One Rock Capital Partners in partnership

with Metropoulos & Co. for USD 4.3 billion.

This follows the completion of customary closing conditions.

