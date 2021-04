Press Release: Nestle: Nestlé in discussions to acquire The Bountiful Company

This press release is also available in Français (pdf)

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=HNFoTbJqzN_jptyOTycMue8wCyzhherlaSUPioRKSwTKXVN9CMQVEin470IaRegY5U07ljF4lysHkaNs2QyRfnqIAnUyJV-RKw_iZ8UqiRy8PyZs4dAgjp7-j29Qq0lG_vyItDk-U_tf0dQeFZynZjQQGjEnLNDBp9wayNC0MpnzMWe7qVQQARQpfcEcyfmv

and Deutsch (pdf)

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1VqiIiZLumK465sBRWp4EbwdC3qSRT5K8j7qox2zRjc9t2XTFHnzTOtxtc3FiM5cV-_ePMy-NugYI5fexMNl4EBHfxXcEuFBoRGfL4SUZou4aQmQINNS6vQaduzv0EFnNh8JlxwdpVig55Y-1mCqepB8IIjvkH3DxCWxXMJ_IwzztZ-tMfmbZcN6WP1J3HP3

.............

Vevey, April 26, 2021

Nestlé in discussions to acquire The Bountiful Company

Nestlé S.A. today announced that it is in discussions to acquire

all or part of The Bountiful Company.

Contacts:

Media:

Christoph Meier Tel.: +41 21 924 2200

mediarelations@nestle.com

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=g2wOyDTbgJpE2ECmIVRNsQOgC86CVwaZ-tfPXJKsI1aj11IHzRYKM4KlRq272QLg9oeSi6mP_aUoyY3_-VaNA2TvYY4SLAB5VEZIBt1rgicNB48TSd68vHe_gylwARQM

Jacquelyn Campo Tel.: +41 21 924 3855

NestleHealthScience.External@nestle.com

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=VDqQoaWYKFJtNS2PqT4NLvLOTHIZLV_-yn_yIchEfT1B7ZEEeNlefPtClyM0PMvNPYGDK3qHk-hFITr5hoelHIdChvdBNloZXxhR_fI0kd1ZNpbbujetb3t2cwRmeWqfQyxlQrB0udUUO4ykj822kw==

Investors:

Luca Borlini Tel.: +41 21 924 3509

ir@nestle.com

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GMQZFEgPT8NOp2GUssgTBee-7YNUP4O5iCabHLvzwNYaC6RyzzVmrRMC4yM3OXwkdpvfQEkNm8jzl0NGx79Cgw==

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2021 01:15 ET (05:15 GMT)