Press Release: Novartis announces lift of partial -2

result of new information, future events or otherwise.

About Novartis

Novartis is reimagining medicine to improve and extend people's lives. As a leading global medicines company, we use innovative science and digital technologies to create transformative treatments in areas of great medical need. In our quest to find new medicines, we consistently rank among the world's top companies investing in research and development. Novartis products reach nearly 800 million people globally and we are finding innovative ways to expand access to our latest treatments. About 109,000 people of more than 140 nationalities work at Novartis around the world. Find out more at https://www.novartis.com.

Novartis is on Twitter. Sign up to follow @Novartis at https://twitter.com/novartisnews

For Novartis multimedia content, please visit https://www.novartis.com/news/media-library

For questions about the site or required registration, please contact media.relations@novartis.com.

References

1. Anderton RS and Mastaglia FL. Expert Rev Neurother. 2015;15(8):895--908.

2. Finkel RS, McDermott MP, Kaufmann P. et al. Observational study of spinal

muscular atrophy type I and implications for clinical trials. Neurology.

2014;83(9):810-7.

3. Lorson CL, Rindt H, Shababi M. Spinal muscular atrophy: mechanisms and

therapeutic strategies. Hum Mol Genet. 2010;(15):R111-8.

4. Darras BT, Finkel RS. "Natural history of spinal muscular atrophy." In:

Sumner CJ, Paushkin S, Ko CP, eds. Spinal Muscular Atrophy: Disease

Mechanisms and Therapy, 2nd ed. London, UK: Academic

Press/Elsevier;2017:399--421.

# # #

Novartis Media Relations

E-mail: media.relations@novartis.com

Richard Jarvis Farah Bulsara Speer

Novartis External Communications SVP, Corporate Communications, Novartis Gene Therapies

+41 79 584 23 26 (mobile) +1 312 543 2881 (mobile)

richard.jarvis@novartis.com farah.speer@novartis.com

Julie Masow

Novartis US External Communications

+1 862 579 8456

julie.masow@novartis.com

Novartis Investor Relations

Central investor relations line: +41 61 324 7944

E-mail: investor.relations@novartis.com

Central North America

Samir Shah +41 61 324 7944 Sloan Simpson +1 862 345 4440

Thomas Hungerbuehler +41 61 324 8425 Alina Levchuk +1 862 778 3372

Isabella Zinck +41 61 324 7188 Parag Mahanti +1 973-876-4912

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2021 01:15 ET (05:15 GMT)