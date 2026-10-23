Press Release: Novartis: Kisqali(R) shows -3-
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https://www.esmo.org/guidelines/esmo-mcbs/esmo-mcbs-for-solid-tumours/esmo-mcbs-scorecards/scorecard-468-1
Accessed November 2025.
21. European Society for Medical Oncology. Magnitude of Clinical Benefit
Scale Scorecard. Updated February 7, 2025. Available from:
https://www.esmo.org/guidelines/esmo-mcbs/esmo-mcbs-scorecards/scorecard-158-1.
Accessed November 2025.
22. European Society for Medical Oncology. Magnitude of Clinical Benefit
Scale Scorecard. Updated February 7, 2025. Available from:
https://www.esmo.org/guidelines/esmo-mcbs/esmo-mcbs-scorecards/scorecard-9-1.
Accessed November 2025.
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October 23, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)
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