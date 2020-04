Press Release: Novartis Kymriah(R) receives FDA -2

contained in this press release as a result of new information, future

events or otherwise.

About Novartis

Novartis is reimagining medicine to improve and extend people's lives.

As a leading global medicines company, we use innovative science and

digital technologies to create transformative treatments in areas of

great medical need. In our quest to find new medicines, we consistently

rank among the world's top companies investing in research and

development. Novartis products reach nearly 800 million people globally

and we are finding innovative ways to expand access to our latest

treatments. About 109,000 people of more than 145 nationalities work at

Novartis around the world. Find out more at

https://www.novartis.com.

Novartis is on Twitter. Sign up to follow @Novartis at

https://twitter.com/novartisnews

For Novartis multimedia content, please visit

https://www.novartis.com/news/media-library

For questions about the site or required registration, please contact

media.relations@novartis.com

References

1. The Non-Hodgkin's Lymphoma Classification Project. Blood.

1997;89:3909--3918

2. Anderson J., et al. Epidemiology of the non-Hodgkin's lymphomas:

distributions of the major subtypes differ by geographic locations.

Non-Hodgkin's Lymphoma Classification Project. Ann Oncol.

1998;9(7):7;17--720.

3. Wudhikarn, K. et al. Comparative effectiveness research in follicular

lymphoma: current and future perspectives and challenges. J Comp Eff Res.

2014.

4. Sutamtewagul, G. & Link, B.K. Novel treatment approaches and future

perspectives in follicular lymphoma. Ther Adv Hematol 2019;10:1--20.

5. Data on File, Novartis, 2019.

6. Schuster, S., et al. Chimeric antigen receptor T cells in refractory

B-cell lymphomas. NEJM. 2017;377(26):2545--2554.

# # #

Novartis Media Relations

E-mail: media.relations@novartis.com

Anja von Treskow Fiona Phillips

Novartis External Communications Novartis Oncology Communications

+41 79 392 8697 +1 862 778-7705 (direct)

anja.von_treskow@novartis.com +1 862-217-9396 (mobile)

Eric Althoff fiona.phillips@novartis.com

Novartis US External Communications

+1 646 438 4335

eric.althoff@novartis.com

Novartis Investor Relations

Central investor relations line: +41 61 324 7944

E-mail: investor.relations@novartis.com

Central North America

+41 61 324

Samir Shah 7944 Sloan Simpson +1 862 778 5052

+41 61 324

Pierre-Michel Bringer 1065 Cory Twining +1 862 778 3258

Thomas Hungerbuehler +41 61 324

8425

Isabella Zinck +41 61 324

7188

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2020 01:15 ET (05:15 GMT)