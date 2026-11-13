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Press Release: Novartis receives positive CHMP -2-

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Novartis Media Relations

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(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 13:30 ET (18:30 GMT)

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Datum Rating Analyst
11.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG

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