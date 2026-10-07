Press Release: Novartis Rhapsido(R) -2-
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Accessed October 7, 2026.
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Novartis Media Relations
E-mail: media.relations@novartis.com
Novartis Investor Relations Central investor
relations line: +41 61 324 7944 E-mail:
investor.relations@novartis.com
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)
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