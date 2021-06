Presse: ABB prüft Abspaltung der Sparte Prozessautomation

GO

Heute im Fokus

Wall Street in Grün -- DAX klettert über 15.500 Punkte -- Ermittlungen im Zusammenhang mit AR-Wahl bei SAP -- VW bestätigt Interesse an Europcar -- CureVac, WACKER CHEMIE, Nordex im Fokus

BASF kauft 49,5 Prozent an geplantem Offshore-Windpark von Vattenfall. Warren Buffett hat seit 2006 die Hälfte seines Vermögens gespendet. Wacker Neuson-Aktie: Nachfrage treibt Baumaschinenhersteller an. eBay verkauft Mehrheitsanteil an Koreageschäft. Yellen: Inflation bis Jahresende unter dem aktuellen Niveau. ifo-Geschäftsklimaindex im Juni etwas höher als erwartet. Reus bleibt wohl Kapitän bei Borussia Dortmund.