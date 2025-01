Presse: BVB will sich von Mislintat trennen

DORTMUND (dpa-AFX) - Sven Mislintat steht einem Medienbericht zufolge vor dem Aus bei Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)). Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" soll die Trennung des BVB von seinem Kaderplaner zeitnah verkündet werden. Zuletzt hatte es vermehrt Berichte über Unstimmigkeiten und einen Machtkampf zwischen dem 52-Jährigen und Sportdirektor Sebastian Kehl gegeben.

Wer­bung Wer­bung

Mislintat hatte zwischen 2006 und 2017 bereits beim BVB gearbeitet. Nach Stationen beim FC Arsenal, beim VfB Stuttgart und bei Ajax Amsterdam kehrte er im vergangenen Jahr nach Dortmund zurück. Die Zusammenarbeit mit Kehl, mit dem der Revierclub erst kürzlich den Vertrag bis zum Sommer 2027 verlängerte, klappte aber nicht wie erhofft.

Die Borussia steckt tief in der Krise. Dortmund liegt in der Fußball-Bundesliga nur auf dem elften Platz. Nach dem 1:2 in der Champions League beim FC Bologna in der vergangenen Woche trennte sich der BVB von Trainer Nuri Sahin. Aktuell coacht U19-Trainer Mike Tullberg die Mannschaft übergangsweise. Er soll sie auch in der Königsklasse an diesem Mittwoch gegen Schachtar Donezk (21.00 Uhr/DAZN) betreuen./the/DP/zb