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Presse: Israel und Libanon verständigen sich auf Abkommen

26.06.26 20:14 Uhr

WASHINGTON/TEL AVIV (dpa-AFX) - Im Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz haben sich der Libanon und Israel Berichten zufolge auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Das berichteten unter anderem die "Times of Israel" und die "Jerusalem Post" unter Berufung auf ranghohe Beamte, nachdem Regierungsvertreter der beiden Nachbarländer unter US-Vermittlung mehrere Tage in Washington verhandelt hatten.

Noch am Donnerstagabend hatte Israel erneut Mitglieder der Hisbollah im Südlibanon angegriffen, was die Sorgen vor einem Scheitern der Gespräche verstärkt hatte.

Die Schiiten-Miliz nahm an den Gesprächen nicht teil und lehnt sie ab. Zwischen ihr und Israel gilt seit dem 19. Juni eine Waffenruhe. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen wurde sie zuletzt von beiden Seiten weitgehend eingehalten.

Bei den Gesprächen in Washington sollte die bestehende Waffenruhe zunächst gefestigt werden. Die libanesische Regierung will vor allem auch einen Abzug der israelischen Truppen erzielen. Israel verlangt wiederum eine Entwaffnung der Hisbollah. Die israelische Regierung hatte zuletzt mehrmals betont, erst bei einer vollständigen Entwaffnung der Hisbollah aus dem Nachbarland abzuziehen. Hisbollah-Chef Naim Kassim bekräftigte am Abend laut Al Jazeera, Israel habe keine andere Wahl und müsse den Libanon bedingungslos verlassen./hme/DP/stw