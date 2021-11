Presse: Juve will Dortmunds Mittelfeldspieler Witsel verpflichten

DORTMUND (dpa-AFX) - Juventus Turin (Juventus Football Club) soll an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Mittelfeldspieler Axel Witsel interessiert sein. Das berichtet die "Bild" am Freitag ohne weitere Quelle. Witsel hat beim Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Sollte der BVB eine Ablösesumme erzielen wollen und den Kontrakt nicht verlängern, müsste er den 32-Jährigen in diesem Winter verkaufen. Witsel ist bei den verletzungsgeplagten Dortmundern derzeit gesetzt. In allen zehn Ligaspielen in dieser Saison spielte der Belgier, davon achtmal von Beginn an./the/DP/men