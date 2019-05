Presse: Länder fordern Kampagne gegen insektenfeindliche Steingärten

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die Umweltminister mehrerer Länder wollen einem Zeitungsbericht zufolge die Bundesregierung zu einer Kampagne gegen Stein- und Schottergärten bewegen. Das sehe ein Antrag zur Umweltministerkonferenz am Donnerstag und Freitag in Hamburg vor, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" ("NOZ"). Grundstücksbesitzer sollten so darüber aufgeklärt werden, wie sie ihre Gärten insektenfreundlich gestalten können.

Die Politik sei hier auf die Unterstützung der Bürger angewiesen, zitierte die "NOZ" den saarländischen Umweltminister Reinhold Jost (SPD). "Schauen wir uns die privaten Gärten an, so müssen wir eine deutliche Verarmung der Lebensräume für Insekten feststellen. In sterilen Stein-Vorgärten werden keine Bienen summen oder sich Schmetterlinge niederlassen."

Der "NOZ" zufolge haben sich Josts Ressortkollegen aus Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern dem Antrag angeschlossen. Die Landesumweltminister schlagen demnach vor, dass die Kampagne gegen Steingärten über das "Aktionsprogramm Insektenschutz" der Bundesregierung finanziert wird.

Zuletzt hatte etwa der Naturschutzbund Nabu größere Anstrengungen von Städten und Gemeinden im Kampf gegen Schotter- und Steingärten gefordert. "Einige Kommunen sind schon sehr aktiv, es müssten natürlich noch mehr werden", hatte Nabu-Gartenexpertin Marja Rottleb der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Das Problem sei, dass Schottergärten nur wenige oder gar keine Pflanzen enthalten. Zudem würden häufig in Deutschland nicht heimische Pflanzen in die Steinbeete gesetzt, welche den hiesigen Tieren kaum oder gar keine Nahrung böten.

Vielerorts wird derzeit in kommunalen Parlamenten über ein Verbot von Schotter- und Steinflächen auf Privatgrundstücken diskutiert./kie/DP/he