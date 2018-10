Presse: Regierung will Schlaganfall-Zentren auf dem Land retten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will nach einem Zeitungsbericht die Zukunft der bundesweit 320 Schlaganfall-Spezialabteilungen in Kliniken sichern. Das Gesundheitsministerium wolle per Gesetz verhindern, dass zahlreiche der sogenannten "Stroke-Units" vor allem im ländlichen Raum in Geldnot kommen und dichtmachen, schreibt die "Bild"-Zeitung (Samstag).

Dies drohte dem Bericht zufolge nach einem Urteil des Bundessozialgerichts. Weil nach einem Schlaganfall jede Minute zählt, sollte laut Urteil künftig eine strikte Zeitvorgabe gelten: Spätestens 30 Minuten nach der Diagnose sollten Patienten auf einer Schlaganfall-Station eintreffen - andernfalls sollten den Zentren die bisher hohen Sonderzulagen gestrichen werden.

Nun habe das Bundesgesundheitsministerium angeordnet, dass die 30-Minuten-Regel erst mit der Abfahrt des Rettungswagens greifen solle. Damit sei die Finanzierung der Kliniken gesichert, heißt es dem "Bild"-Bericht zufolge aus dem Ministerium./sk/DP/jha