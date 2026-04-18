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Pressebericht

Bundesregierung steigt offenbar mit 40 Prozent beim Rüstungskonzern KNDS ein

20.05.26 20:50 Uhr
Milliarden-Schritt der Bundesregierung: Staat steigt bei Panzerbauer KNDS ein | finanzen.net

Die Bundesregierung hat nach langem Ringen eine Entscheidung über den Einstieg beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS getroffen.

Sie will sich zunächst zu 40 Prozent an dem Panzerbauer KNDS beteiligen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Gleichzeitig will sie aber die feste Absicht erklären, die Beteiligung "in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren" auf 30 Prozent zu reduzieren.

KNDS ist Hersteller von Waffensystemen wie dem Kampfpanzer Leopard 2 und der Panzerhaubitze 2000. Das Unternehmen entstand durch die Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter. Aktuell befindet sich KNDS im Besitz der deutschen Familie hinter Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Regierung.

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: esfera / Shutterstock.com, Smit / Shutterstock.com

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