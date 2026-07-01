DAX25.040 +0,2%Est506.283 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8800 +1,2%Nas26.040 -0,7%Bitcoin53.010 +0,5%Euro1,1390 +0,1%Öl70,91 -0,4%Gold4.070 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Erneuter Ausverkauf bei Chiptiteln: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- IPO-Pläne von KNDS auf Eis -- Koalition einigt sich auf Reformpaket -- Regierungseinstieg bei OpenAI?
Top News
Juni 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Juni 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
2. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab 2. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Pressebericht

KI-Revolution mit Staat als Aktionär? OpenAI erwägt offenbar Einstieg der US-Regierung

02.07.26 07:55 Uhr
Paukenschlag: OpenAI will den US-Staat zum Miteigentümer machen | finanzen.net

OpenAI hat einem Pressebericht zufolge vorgeschlagen, die US-Regierung mit fünf Prozent am Unternehmen zu beteiligen.

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat der US-Regierung laut einem Bericht einen Einstieg der Vereinigten Staaten als Anteilseigner vorgeschlagen. Durch eine fünfprozentige Beteiligung der Regierung von US-Präsident Donald Trump wolle das Unternehmen politische Hürden beseitigen, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag und berief sich dabei auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Nach Vorstellung von OpenAI-Chef Sam Altman sollten andere KI-Firmen aus den USA einen vergleichbaren Anteil an den Staat geben.

Dem Bericht zufolge haben Altman und andere OpenAI-Vertreter vorgeschlagen, dass jeder der führenden KI-Entwickler aus den USA fünf Prozent seiner Anteile in einen Fonds einbringt, der dem Alaska Permanent Fund ähnelt. Dieser Staatsfonds investiert die Einnahmen aus dem Ölgeschäft Alaskas in Aktien und schüttet Dividenden an den Bundesstaat und seine Einwohner aus.

Altman halte eine finanzielle Beteiligung des Staates für den besten Weg, die durch Künstliche Intelligenz (KI) erzielten Gewinne mit der Öffentlichkeit zu teilen, schreibt die Zeitung.

Das Umfeld für KI-Unternehmen hatte sich in Washington zuletzt verschlechtert. So wächst in der Bevölkerung und in der Politik die Sorge vor den Auswirkungen der KI auf Arbeitsplätze und Datensicherheit. OpenAI und sein wichtigster Konkurrent Anthropic mussten bei der Veröffentlichung ihrer neuesten KI-Modelle mit Verzögerungen kämpfen, weil die US-Behörden die neuen Entwicklungen genau prüften. Zudem befürworteten einige Republikaner und Berater von Präsident Trump eine strengere Regulierung der Branche.

OpenAI und Anthropic bereiten sich derzeit auf ihre Börsengänge vor. Diese würden den Kreis der Eigentümer erweitern und ihren bisherigen Anteilseignern hohe Gewinne bescheren.

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: JarTee / Shutterstock.com

Nachrichten zu OpenAI

DatumMeistgelesen