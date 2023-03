Manchester United-Aktie: Manchester United plant offenbar 120-Millionen-Angebot für Kolo Muani

Der Spitzenclub Manchester United aus der englischen Premiere League will demnach 120 Millionen Euro bieten. Kolo Muani kommt in bislang 34 Pflichtspielen für den Fußball-Bundesligisten auf 16 Tore und 12 Vorlagen. Interesse an dem Stürmer soll zudem auch Paris St. Germain haben. Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den SSC Neapel fehlt Kolo Muani den Hessen nach seiner Gelb-Roten Karten im Hinspiel.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: mrmichaelangelo / Shutterstock.com