DAX24.867 +0,5%Est506.004 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,8%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.783 +0,2%Euro1,1614 -0,1%Öl104,2 -0,9%Gold4.519 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Intel 855681 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX mit Gewinnen -- Bund plant Einstieg bei KNDS -- Micron-Ausblick verspricht Rekorde -- Eutelsat, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
TKMS-Aktie wenig bewegt: Bundesregierung plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS TKMS-Aktie wenig bewegt: Bundesregierung plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS
Vor IPO der SpaceX-Aktie: Elon Musks Konzern meldet Milliardenverlust vor Börsendebüt Vor IPO der SpaceX-Aktie: Elon Musks Konzern meldet Milliardenverlust vor Börsendebüt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Pressebericht

TKMS-Aktie tiefer: Bundesregierung plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS

21.05.26 12:25 Uhr
Rüstungs-Hammer aus Berlin: Bund steigt bei KNDS ein - TKMS-Aktie gibt ab | finanzen.net

Die Bundesregierung hat nach langem Ringen eine Entscheidung über den Einstieg beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS getroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
79,40 EUR 0,20 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sie will sich zunächst zu 40 Prozent an dem Panzerbauer beteiligen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Gleichzeitig will sie aber die feste Absicht erklären, die Beteiligung "in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren" auf 30 Prozent zu reduzieren.

KNDS ist Hersteller von Waffensystemen wie dem Kampfpanzer Leopard 2 und der Panzerhaubitze 2000. Das Unternehmen entstand durch die Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter. Aktuell befindet sich KNDS im Besitz der deutschen Familie hinter Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Regierung. Das Unternehmen, dessen Wert Medienberichten zufolge auf 20 Milliarden Euro geschätzt wird, will demnächst an die Börse gehen.

Bundesregierung will gleiche Rechte wie Frankreich

Nach Möglichkeit solle auch der französische Staat seinen Anteil von derzeit 50 Prozent an dem Unternehmen reduzieren, hieß es aus den deutschen Regierungskreisen. Jedenfalls solle garantiert werden, dass für die deutsche und die französische Seite die gleichen Rechte etwa bei Standortentscheidungen gelten, auch wenn der deutsche Staat seine Beteiligung auf 30 Prozent absenkt.

Der Kaufpreis soll der sogenannte IPO-Preis (Initial Public Offering) sein, zu dem Aktien beim erstmaligen Börsengang an Privatanleger und institutionelle Investoren ausgegeben werden. "Es wird kein Paketaufschlag gezahlt", hieß es. Innerhalb der Bundesregierung wird das Wirtschaftsministerium von Katherina Reiche (CDU) für die Beteiligung zuständig sein.

Pistorius will generell mehr staatliche Beteiligung

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte im Juli vergangenen Jahres erstmals einen Einstieg des Staates bei KNDS ins Spiel gebracht. Er strebt generell eine stärkere staatliche Beteiligung an der deutschen Rüstungsindustrie an.

"Wir brauchen die Staatsbeteiligungen, davon bin ich fest überzeugt - auch, um sicherzustellen, dass Know-how und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben", sagte Pistorius im Oktober dem "Handelsblatt". "Alle Kabinettskollegen sind sich darüber bewusst, wie essenziell unsere Schlüsseltechnologien für die Sicherheit unseres Landes sind. Daher schauen wir uns gerade den Panzerbauer KNDS und den Schiffbauer TKMS an."

Neben KNDS steht also auch der Marinespezialist TKMS ganz oben auf der Prüfliste. Anleger spekulieren nun darauf, dass ein Einstieg des Staates bei KNDS die Blaupause für ein baldiges, handfestes staatliches Engagement bei TKMS sein könnte, was der Aktie ein solides Sicherheitsnetz und politische Rückendeckung verschafft, sie legte im XETRA-Handel zunächst zu, ruscht im Verlauf aber auf rotes Terrain und verlor zuletzt 0,62 Prozent auf 79,60 Euro.

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: esfera / Shutterstock.com, Smit / Shutterstock.com

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
14.05.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
12.05.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
11.05.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
28.04.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
03.03.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.05.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
28.04.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
11.05.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
03.03.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
12.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
11.02.2026TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen