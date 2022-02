Presseestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Corona-Impfkampagne/Apotheker

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Corona-Impfkampagne/Apotheker:

"Nun kommen also auch die Apotheker an die Impffront - als Nachhut, die niemand mehr braucht. Weil die Haus- und Fachärzte munter impfen und boostern und jeder, der will, alternativ im Impfzentrum terminlos den Ärmel aufkrempeln kann. Das System funktioniert - endlich und gottlob offenbar auch belastbar. Das Engagement der Apotheker in Ehren, aber: Es kommt zu spät."