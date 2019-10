Presseschau: 'Die Welt' zu Angst vor den Islamisten-Attentaten

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Angst vor den Islamisten-Attentaten:

"Wo genau sitzt die Angst? Wollte der französische Innenminister vertuschen, dass der Angreifer vom Donnerstag ein Islamist war? Wieso dauerte es fast drei Tage, bis dieser Zusammenhang öffentlich wurde? Natürlich muss erst ermittelt werden. Denn natürlich fürchten spätestens die Medien, dass ein weiterer islamistischer Attentäter die Wut der Öffentlichkeit auf Muslime insgesamt lenken könnte. Aber in Wahrheit tun wir mit dieser Form der Zurückhaltung am allerwenigsten den Muslimen einen Gefallen. Gerade weil militante Islamisten nicht mit Muslimen gleichzusetzen sind, kann man die Taten der Einen den Anderen nicht vorwerfen. Attentate wie jenes in Paris könnten ein Anlass sein zu zeigen, dass die Täter sich zu Feinden von Christen und Juden ebenso wie von Muslimen und allen anderen machen. Aber diese Grenzziehung können wir nur ernst meinen, wenn wir den Gegner beim Namen nennen."/ra/DP/he