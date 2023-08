Presseschau: 'Lausitzer Rundschau' zu DeSantis

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu DeSantis:

"Wie weit sich die US-Republikaner von der Realität verabschiedet haben, seit Donald Trump 2016 zu ihrem Anführer gewählt wurde, lässt sich gut an der Reaktion auf die Aussagen von Ron DeSantis ablesen, seines größten parteiinternen Rivalen. "Natürlich hat er verloren. Joe Biden ist der Präsident." Er spricht damit eine unwiderlegbare Wahrheit aus, die in über 50 Gerichtsurteilen bestätigt wurde - auch von zahlreichen Richtern, die Trump selbst ernannt hat. Und doch ist es eine kleine Sensation, dass DeSantis diese offenkundige Wahrheit endlich ausspricht. Warum hat er so lange dafür gebraucht? DeSantis hatte vor allem eine Zahl im Blick: 70 Prozent der Republikaner glauben Umfragen zufolge an Trumps große Lüge."/kkü/DP/he