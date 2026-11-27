NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Trigger-Hinweisen in Medien und Kultur:

Was haben die beiden bayerischen Originale Pumuckl und Monaco Franze gemeinsam? Beide wurden schon mit einem Warnhinweis versehen, bevor man sie auf die Fernsehzuschauer losließ. Den rothaarigen Kobold brachte Amazon vor drei Jahren mit "Alkohol, Tabak und Gewalt" in Verbindung, was möglicherweise mit Meister Eders Pfeife, seinem Feierabendbierchen und einem fiesen Einbrecher zusammenhing. Der von Helmut Fischer gespielte "ewige Stenz" dagegen wurde erst jetzt als "problematisches Vorbild" entlarvt. In beiden Fällen redeten sich die Sender auf eine "technische Panne" heraus, als sich ein Proteststurm erhob. Tatsächlich reagieren die Deutschen, die sich ohnehin beim Essen, Trinken, Flirten, Urlaubmachen oder auch schon bloßen Sprechen von moralinsauren Spaßbremsen bevormundet fühlen, zunehmend allergisch auf Leute, die ihnen auch noch die Freude an ihrer Lieblingssendung zu verderben drohen./yyzz/DP/mis