Presseschau: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Baerbock-Posten in New York

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Baerbock-Posten in New York:

Es ist nicht verwerflich, dass Baerbock Karriere macht. Auch nicht, dass sie ihre politischen Kontakte dafür ausnutzt. Es ist auch normal, dass sie einen Posten bekommt, für den andere besser qualifiziert gewesen wären. Die Personalie hat allerdings ein Geschmäckle. Die Grünen haben über viele Jahre Postengeschacher und Vetterleswirtschaft bei der Union kritisiert. Der neue Posten passt in das Bild, das Baerbock zuletzt abgab. Wenn es ihr persönlich nützt, pfeift sie auf grüne Moralvorstellungen. Das zeigte sie bereits, als sie sich über das von den Grünen durchgesetzte Nachtflugverbot in Frankfurt hinwegsetzte, weil sie ein EM-Fußball-Spiel sehen wollte. Es ist Baerbock zu wünschen, dass sie in New York genügend Zeit für ein Privatleben findet./yyzz/DP/mis