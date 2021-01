Pressestimme: 'Aachener Nachrichten' zum Schneetourismus

AACHEN (dpa-AFX) - "Aachener Nachrichten" zum Schneetourismus:

"Um es klar zu sagen: Es gibt kein Recht auf Schneevergnügen - sehr wohl aber das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Eigentum und in der Eifel nicht zuletzt auch das Recht und die Pflicht, die Natur zu schützen. Für die kommenden Tage und vor allem Wochenenden muss daher ein neues Konzept her - im Idealfall eine Kombination aus örtlichen Betretungsverboten, großflächigen Parkverboten und noch stärkerem Kontrolldruck, auch mit Unterstützung der Polizei. Alles mit dem Ziel, die Fahrt in die Eifel so unattraktiv wie möglich zu machen."/yyzz/DP/nas