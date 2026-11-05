Pressestimme/'Aargauer Zeitung': Trump kann Machtverlust nicht verhindern

05.11.26 08:27 Uhr

AARAU (dpa-AFX) - Zu den Folgen der Niederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen heißt es in der Schweizer "Aargauer Zeitung":

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"Auf dem Papier ist er zwar eine "Lame Duck", weil er den Kongress verloren hat und nur noch zwei Jahre im Amt sein wird. Aber der Präsident könnte den Senat und das Repräsentantenhaus ignorieren und mit Hilfe von Dekreten regieren. Auch kann Trump immer noch den gesamten Regierungsapparat mobilisieren und seinen politischen Gegnern zum Beispiel mit Hilfe von strafrechtlichen Ermittlungen das Leben schwer machen.

Damit wird er aber nicht verhindern können, dass er stetig an Macht verliert. Auch muss Trump damit rechnen, dass sich führende Parteifreunde von ihm emanzipieren - weil nun das Hauen und Stechen um seine Nachfolge in zwei Jahren so richtig losgeht.

Den ersten Schritt machte dabei am Mittwoch ausgerechnet sein Stellvertreter JD Vance. Der Vizepräsident publizierte auf X eine überraschend direkte Wahlanalyse, in der er vor allem den Iran-Krieg für die Niederlage der Republikaner verantwortlich machte. (...)

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Diese Stellungnahme ist natürlich eigennützig. Vance stand Trumps Angriff auf das iranische Regime von Anfang an skeptisch bis ablehnend gegenüber. Er sieht sich nun bestätigt, auch wenn er mit seiner Wortmeldung indirekt den Präsidenten kritisierte."/pau/DP/zb