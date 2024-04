Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu 75 Jahre Nato

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu 75 Jahre Nato:

"Die fehlende Einigkeit der Mitgliedstaaten in der Frage, wie sehr die Ukraine unterstützt werden muss, um den Frieden in der freien Welt zu sichern, verdeutlicht auch die große Schwäche der Nato. Das Konstrukt eines Bündnisses, das auch wirklich abschrecken soll, lebt von dem bedingungslosen Bekenntnis seiner Mitgliedstaaten - auch bei den Verteidigungsausgaben. Wenn Trump aber nun schon anfängt, die Beistandspflicht in Frage zu stellen, schwächt er das Fundament der Nato."/yyzz/DP/he