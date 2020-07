Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Corona-Rekord/USA

MAINZ (dpa-AFX) - 'Allgemeine Zeitung' zu Corona-Rekord/USA

Die frühen Lockerungen haben kurzfristig der Wirtschaft genutzt, wie die aufgehellte Stimmung in der US-Industrie zeigt. Aber der Preis ist hoch. Die USA zählen nach einer leichten Entspannung im Mai inzwischen wieder zu den weltweiten Hotspots des Coronavirus, während die Lage in Europa und Asien stabil bleibt. Viele US-Bundesstaaten müssen Lockerungen wieder zurücknehmen. Die Demokraten versuchen mit einer parteiübergreifenden Kommission, die die Politik der US-Regierung untersuchen soll, Trump unter Druck zu setzen. Doch der gibt sich unbekümmert und will mit tausenden Fans den Nationalfeiertag begehen. Trump selbst ist im Rennen um die Wiederwahl sein gefährlichster Gegner./yyzz/DP/zb