Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu den Ausgangssperren

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu den Ausgangssperren:

"Wo ist dagegen der zentrale Anstoß der Bundesregierung für mehr Tempo beim Impfen? Wo war der zentrale Plan für mehr Schnelltests? Was hat man zentral getan, um die Intensivstationen besser auszustatten? Wo ist der Druck aus Berlin auf die Bundesländer, damit in den Schulen endlich ein besseres Belüftungskonzept als "Fenster auf" umgesetzt wird? Nichts, null, Fehlanzeige. Stattdessen: Stures Starren auf Inzidenzen. So verärgert man auch Menschen, die sich an die Regeln halten und die den Weg der Politik in der Pandemiebekämpfung grundsätzlich mittragen."/yyzz/DP/he